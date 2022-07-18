Марк Варшавер: «Захаровой должно быть стыдно приходить в «Ленком» и смотреть в глаза коллегам»

Марк Варшавер устал от публичных ссор с Александрой Захаровой. Директор театра просит актрису перестать распространять ложную информацию и лить грязь на учреждение, тем самым очерняя память Марка Анатольевича.

Более двух лет не прекращаются скандалы между Варшавером и Захаровой. Актриса обвиняет директора в разрушении «Ленкома», Марк Борисович уверяет, что достойно руководит театром.

При этом глава учреждения не отрицает — он действительно отдал роли Александры другим артисткам. «Она — лишь одна из многих актеров. У нас есть и более талантливые. Я уже устал от нее. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза коллегам, которые еще недавно были ее товарищами. А сегодня у нее товарищей театре, к сожалению, не осталось», — сообщил Варшавер.

Захаровой не нравилось играть эпизодических героинь. Актриса все время возмущалась и в итоге осталась без всего... «Ее никто не заменял, — отметил режиссер. — Есть решение творческого совета о том, что в спектаклях должны быть вторые составы. Благодаря этому решению мы пережили пандемию, не отменяя спектаклей и зарабатывая средства, чтобы театр выжил, чтобы актеры получали зарплату. Сегодня у нас в театре играют практически все, и у многих есть главные роли. Хотя артистка Захарова обзывает своих товарищей «массовкой». Нет! Это не массовка. Это талантливые актеры, которые по 10-15 лет не играли в театре. А сегодня у них есть возможность играть».

Конфликтует 75-летний Марк Борисович не только с Александрой, но и Людмилой Поргиной. Вдова Николая Караченцова жалуется на «маленькие» роли и низкий доход.

«Поргина взяла больничный и... уехала отдыхать в Болгарию. О чем вообще можно говорить в такой ситуации? Я ее осчастливил, дав ей возможность играть в шести спектаклях. Да, это не главные роли, ну и что? Станиславский говорил: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». Поргина — это все-таки не «маленькая актриса», поэтому она получила шесть массовок в театре. Это, максимум — 12 выходов в месяц. За это она получает 30 тысяч рублей. Плюс оклад — 55 500 рублей. Итого — больше 80 тысяч каждый месяц. Слушайте, в других театрах народные артисты не получают больше 32 тысяч! Кроме того, играть даже в массовке, но в «Ленкоме» — это большая честь, надо радоваться и гордиться этим», — прокомментировал Варшавер поведение Людмилы Андреевны.