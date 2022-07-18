Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание Генеральной Ассамблеи ООН
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Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Нью-Йорк и посетили заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Меган Маркл и принц Гарри сегодня посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Супруги приехали, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к ежегодному празднованию Международного дня Нельсона Манделы — активиста и бывшего президента ЮАР (он умер в 2013 году).


Герцог Сассекский был основным докладчиком и выступил перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с речью о расовом неравенстве, социальном расслоении, продовольственном кризисе, а также проблеме изменения климата.


Меган Маркл и принц Гарри


Меган, которая сопровождала Гарри, выбрала строгий черный наряд с юбкой Givenchy (такую же, но в зеленом оттенке, она когда-то надевала во время королевского тура по Ирландии) и сумку Mulberry. Образ она дополнила золотыми часами и браслетом Cartier — эти аксессуары когда-то принадлежали принцессе Диане. Мама принца Гарри лично встречалась с Нельсоном Манделой во время частного визита в ЮАР в 1997 году незадолго до своей трагической гибели. Биографы Дианы отмечали, что она искренне восхищалась Манделой и его борьбой за права человека.

Недавно Меган Маркл озвучила свои политические амбиции и заявила, что готова бороться за права женщин.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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