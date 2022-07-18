Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022 пройдет на Байкале

С 8 по 10 августа 2022 года на берегу озера Байкал, в конференц-зале парка-отеля «Сагаан Морин» в селе Сухая Кабанского района Республики Бурятия, пройдет первая международная блокчейн-конференция Blockchain Conference Baikal-20221 в сфере блокчейн-технологии и связанной с ним криптоиндустрии, IT2-технологии и направленная на содействие развития цифровой экономики России. Программа рассчитана на два дня (проживание в отеле — два дня, три ночи). Посмотреть подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте www.blockchainbaikal.com.

Технология блокчейн становится востребованной среди финансовых, коммерческих компаний и государственных организаций во всем мире, способная стать основой цифровой экономики следующего этапа. Вся тематика конференции Blockchain Conference Baikal – 2022 направлена на привлечение внимания криптосообщества с потребительского интереса к интересам, направленным на расширение познавательного и образовательного уровня. Спикерами выступят ведущие специалисты и эксперты блокчейн-технологии, криптоиндустрии:





Алексей Чермашенцев, Москва, сооснователь и управляющий партнер CH Holding3, автор программы повышения квалификации «Блокчейн 2.0» в РЭУ имени Плеханова. В своем выступлении он раскроет тему «Что такое блокчейн и как он работает, сфера применения технологии блокчейна, проблемы блокчейн-проектов и их масштабируемости»;







Василий Попов, Москва, NFT4-художник, поэт, лауреат престижных премий в области культуры и искусства. Запустил в космос на российском космическом корабле первого в мире NFT-космонавта. Раскроет тему «NFT – невзаимозаменяемые токены, где они могут применяться и использоваться»;







Чимитдоржи Дарижапов, Чита, руководитель представительства РАКИБ в Дальневосточном федеральном округе, основатель киберспортивной лиги ESK5, продюсер музыкального лейбла AREY6. Создает игровые проекты в метавселенной, расскажет о теме «Игровая индустрия на блокчейне GameFi7. Общее понятие об виртуальных играх, его приход на блокчейн, перспективы его развития»;







Евгений Окишев, Красноярск, квалифицированный инвестор, собственник майнинговой и IT компаний, IT-специалист по образованию. На блокчейн-конференции предоставит тему «Гигиена безопасности на блокчейне. Как обезопасить свои криптовалютные средства, где хранить криптовалюту? Что такое холодные и горячие кошельки»;







Майк Быстров (Третьяк), Москва, партнер и руководитель Практики Fintech&Crypto юридической фирмы DRC8 , консультант крупнейших мировых компаний: Binance, Apple, Google, Autodesk, Unilevel, Abobe, PepsiCo, Sony, Amazon, AirBNB, Sandoz, Dreamworks, Eli Lilly, Chanel, Goldman Sachs, Vodafone, Yim! Brands (KFC) и многих других мировых компаний. От него участники ВСВ-2022 узнают тему «Сравнение зарубежного и российского опыта регулирования оборота цифровых активов» и другие.





Участники узнают, как монетизировать свои продукты с помощью NFT-технологии и Metaverse9, диверсифицировать свои активы в нынешних условиях или открыть новое направление в бизнесе, открыть дата-центр (майнинговый отель), центры по продаже майнингового оборудования, сервисы по их обслуживанию, а также как получать пассивный и активный доход (покупка и продажа биткоина, покупка оборудования для добычи биткоина, майнинг). Кроме того, на конференцию приедут долларовые миллионеры и расскажут, как сделали состояние на криптовалюте. Представители майнинговых отелей и компаний по продаже майнингового оборудования смогут найти постоянных клиентов, обменяются контактами с оптовыми поставщиками из Китая.





Подробно

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2информационные технологии

3сиэйч холдинг

4уникальный то́кен

5еск

6эри

7гейм фай

8финтек и крипто, дрс

9метавселенная

