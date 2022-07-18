Минобороны: ВСУ поджигают поля с зерновыми с целью провокаций

Украинские военные поджигают поля с зерновыми с целью последующих обвинений российской стороны в разжигании продовольственного кризиса. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Заявление опубликовано на сайте Минобороны.

Речь идет о поджогах в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, военные силы Украины используют артиллерию и вертолеты, следует из сообщения.

«Несмотря на угрозу продовольственного кризиса и пренебрегая благополучием собственного народа, киевские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в поселке Калиновка Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь.

Это происходит на фоне обвинений со стороны Запада в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире. «Заранее предупреждаем, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ», — отметили в Минобороны.