На строительство дороги Киренск — Казачинское в 2022 году направят 200 миллионов рублей

Строительство дороги Киренск — Казачинское выполнено на 71%. Сейчас ведется строительство третьего и четвертого этапов дороги на участке с 31 по 65 километр. На объект выделили 200 миллионов рублей, из которых 130 — из федерального бюджета. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщают в пресс-службе правительства региона.

На участке сделали устройство рабочего слоя и планировку верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы. На автомобильной дороге Киренск – Казачинское будет переходный тип покрытия, вид покрытия – щебеночно-песочная смесь. Строит дорогу подрядная организация – АО «Дорожная служба Иркутской области».

В первые два этапа построили около 16,4 километра дороги. На третьем и четвертом — 16,5 километра. Их планируют сдать осенью 2022 года. Вдоль дороги установят металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, искусственные сооружения, дорожные знаки, проведут обустройство прилегающей территории. Ранее привели в порядок участок дороги с 65 по 104 километр. По завершению работ ликвидируют грунтовый разрыв на автомобильной дороге Киренск – Казачинское, находящийся в неудовлетворительном состоянии.