На звезду «Майора Грома» подали в суд
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На звезду «Майора Грома» подали в суд

На звезду «Майора Грома» подали в судАктера Александра Горбатова обвинили в попытке выдать себя за наследника Героя СССР

На звезду короткометражного фильма «Майор Гром» Александра Горбатова подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Андрей Курленко, правнук Героя СССР Александра Горбатова, обвинил актера в попытке выдать себя за наследника генерала Советской армии. По словам Курленко, он вместе с родственниками изучил множество документов и пришел к выводу, что артист захотел заработать и обрести популярность благодаря схожести фамилий с его прадедом.

При этом агент актера Марина Правдзиева настаивает, что тот является прямым потомком командира Воздушно-десантных войск Советского Союза. На Горбатова могут завести уголовное дело по статье «Клевета», если он не докажет родство с Героем СССР.

34-летний Александр Горбатов известен по таким фильмам и сериалам, как «Угрюм-река», «Ненастье», «Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Годунов», «Ржев» и «Тайна печати дракона». В 2017 году он сыграл главную роль в короткометражке «Майор Гром».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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