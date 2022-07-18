Названы страны Европы с самым доступным бензином

Вадим Карасев

РИА Новости: Россия заняла 13 место по доступности бензина среди стран Европы

Странами Европы с самым доступным бензином стали Люксембург, Великобритания и Нидерланды. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, жители Люксембурга могут позволить себе купить на среднемесячную зарплату более 2 тысяч литров 95-го бензина при стоимости 120,8 рубля за литр. Британцы могут приобрести 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр. В Нидерландах, Германии и Ирландии граждане могут купить на среднюю зарплату чуть более 1400 литров.

Россия в рейтинге доступности бензина среди европейских стран заняла 13 место. На среднемесячную зарплату россияне могут приобрести около 1057 литров топлива.

Завершает список Румыния — там жители могут купить 384 литра бензина. Отмечается, что это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и практически в три раза меньше, чем в России. До 500 литров топлива на среднюю зарплату могут купить граждане Болгарии, Латвии, Словакии и Хорватии.

Ранее исследование портала Picodi.com показало, что в первой половине 2022 года лидером по росту цен на бензин стала Турция, где зарегистрировано повышение на 100 процентов. Следом за ней идут Украина (плюс 63,3 процента) и Молдавия (плюс 53 процента).