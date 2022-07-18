Никас Сафронов высказался о болезни Вячеслава Зайцева

Художник Никас Сафронов считает, что родные продлевают ему жизнь. Российский художник считает, что в нынешнем состоянии Вячеславу Зайцеву жизненно необходимо посещать светские мероприятия. Сафронов уверен, они помогают пожилому модельеру почувствовать себя лучше. Никас Сафронов поделился своим мнением относительно посещения светских мероприятий Вячеславом Зайцевым. Он не согласен с общественностью, которая предлагает поберечь силы пожилого мужчины и отказаться от его участия в модных показах. Российский художник уверен, что близкое окружение модельера заботится о нем и таким образом помогает поддерживать себя в форме. «Мы же все знаем, как себя ведут пожилые люди: они становятся капризными, их не уговоришь сделать что-либо против воли. Но мы видим, что Слава на мероприятии доволен, улыбается и позитивно реагирует на окружающую публику», — отметил Сафронов.Художник отметил, что Николай Караченцов находился в похожей ситуации. Его супруга Людмила Поргина помогала мужу и сопровождала во время выходов в свет. Общественная поддержка и признание давали артисту силы жить дальше и положительно на него влияли. Никас Сафронов считает, что Вячеслава Зайцева не нужно лишать привычного образа жизни. В настоящее время модельер, как и раньше, должен принимать участие в различных мероприятиях. «Я видел его совсем недавно на одном светском рауте. Он улыбался, что-то говорил, радовался общению», — говорит художник «Prozvezd». Известный модельер Вячеслав Зайцев на протяжении нескольких лет страдает от Паркинсона. Ему сложно ходить и разговаривать. У модельера часто открыт рот из-за трудностей с дыханием. Каждый шаг дается с трудом и при ходьбе пожилой мужчина вынужден опираться на трость. За ним следят лучшие врачи страны и после курса лечения Вячеславу Михайловичу на некоторое время становится лучше.