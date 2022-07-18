Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать, чтобы не согрешить

Для того чтобы не согрешить, нужно знать, что можно делать, а что нельзя на предстоящей неделе – с 18 по 25 июля 2022 года. В этот период есть много церковных праздников, которые имеют свои запреты.

Что нельзя делать на неделе с 18 по 25 июля

Церковные и народные праздники являются обязательной частью жизни каждого человека. Многие люди почитают традиции своих предков, пытаются соблюдать все запреты и обычаи. Для этого важно предварительно знать, какие будут праздники отмечаться в тот или иной день. Только так можно понимать, какие дела планировать, а какие лучше перенести на более благоприятное время.

Афанасьев день отмечается 18 июля. Именно в этот день православные христиане почитают память преподобного Афанасия. Верующие люди могут отправиться в церковь, чтобы помолиться. Предки верили: в эту ночь нельзя спать, чтобы в жизни сопутствовала удача и было крепкое здоровье.





Если не спать не получается, можно потерпеть хотя бы до того времени, как наступит полночь. Шторы на окнах на ночь нельзя было закрывать, чтобы лунный свет зарядил дом счастьем и прогнал нечисть. Нельзя в этот день:

находиться в полном одиночестве;

бездельничать;

злиться и проявлять негативные эмоции;

рассказывать о своих планах даже самым близким людям.

Сысоев день отмечается 19 июля. Предки считали, что к этому времени пора заканчивать все посевные работы. С утра по росе ходили босиком, умывались ею. В праздник запрещено:

матери кричать на дочку;

смотреть в зеркало в темноте;

сквернословить и устраивать скандалы;

отправляться в лес на охоту.

Что нельзя делать на Авдотью Сеногнойку, чтобы не согрешить

Память преподобной Авдотьи почитается 20 июля. Раньше считали, что в это время всегда идут сильные дожди, что может помешать заниматься подготовкой сена. В этот день не стоит:

врать, обманывать и преувеличивать факты;

заниматься любовными делами;

расстраиваться и грустить;

делать женщинам тяжелую работу по дому.

На следующий день отмечается память Казанской иконы Божьей Матери. Поэтому обязательно нужно отправиться в храм помолиться об исцелении от болезней и здоровье. А вот в народе отмечают Прокопия Жнеца, на которого нужно жать рожь. Нельзя:

матерям рассказывать о своих дочках – ни плохо, ни хорошо;

начинать новые дела;

отправляться в дальнюю дорогу.

Что делать, чтобы не согрешить на Панкратия и Кирилла в 2022 году





Память священномучеников Панкратия и Кирилла почитается 22 июля. Предки в этот день собирали огурцы на огороде. Кроме того, запрещено было:

скандалить;

отказывать в помощи нуждающемуся;

говорить неуважительно с родителями.

Антония Громоносца отмечают 23 июля. В это время предки прислушивались к раскатам грома. Именно по звуку становилось понятно, какой будет погода. Кроме того, было принято собирать ряску для домашней скотины. Нельзя:

ругаться, скандалить или говорить на повышенных тонах;

делать стрижку;

смотреть на солнце сразу после выхода на улицу;

ходить в грязной одежде.





Память Ольги Страдницы почитается на следующий день. В это время предки отправлялись на уборку ржи и сушку сена. Верующие просили святую Ольгу помочь разогнать дождевые тучи. Нельзя было в этот день:

хвастаться своими достижениями;

ничего не делать;

скандалить и встревать в конфликты.

Память Прокопа Плакальщика принято почитать 25 июля. В это время предки обычно отправлялись собирать праздничную росу. Как и на многие другие праздники, нельзя ссориться. Кроме того, по возможности лучше не заниматься тяжелой физической работой.