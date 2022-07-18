Олег Верещагин: «Никогда не хотел быть рядом с Еприкян, потому что она принимает решение»

Несколько лет Олег Верещагин сотрудничал с Натальей Еприкян в рамках юмористического проекта на ТНТ Comedy Woman. Юморист с уважением относится к Еприкян и считает ее хорошим руководителем.

Шоу Comedy Woman прекратило свое существование, а Верещагин продолжает с теплотой вспоминать о том времени, когда был частью популярного проекта.

«Наталья — это такой жесткой руководитель. Надо всегда сохранять субординацию — знать, о чем можно шутить, о чем нельзя. Наталья Андреевна — начальник, я пришел к ней на шоу. Нравится она мне как человек, не нравится, что-то меня не устраивает, она все равно мой начальник. Ты либо подчиняешься ей, либо нет. Если Наташа что-то говорит, значит, принимает решение, берет ответственность», — отметил 39-летний Олег.

Что касается слухов и сплетен в женском коллективе, то Верещагин старался быть в стороне от всего этого и занимался исключительно своим делом.

«Женщина — сложный для меня организм, вообще непонятный. Я никогда туда не лез. Мне сказали — тогда-то концерт, отрепетируем то-то, напишем номер, я отвечал, мол, окей. Никогда не хотел быть рядом с Натальей Андреевной, потому что она принимает решение. Это не мой подход. Я там, где я есть. Я вообще сторонник того, чтобы жить с кем, с тем хочу», — подчеркнул юморист в интервью шоу FimetimeTV с Лаурой Джугелией.