Песков объяснил иранцам смысл санкций против России

Вадим Карасев

Песков объяснил иранцам смысл санкций против России борьбой за суверенитет

Санкции против России и Ирана — это цена, которую обе страны платят за свой суверенитет. Таким образом смысл ограничительных мер в интервью Гостелерадио Ирана объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, ограничения в самых разных областях вводились еще против Советского Союза, их количество измерялось тысячами. Поводом для этого, полагает Песков является именно борьба за независимость.

Санкционное противостояние России и Запада началось в 2014 году, после присоединения Крыма и начала боевых действий на Донбассе. В 2022-м, после ввода российских войск на территорию Украины, давление усилилось.

Российские власти неоднократно называли причиной санкционного противостояния желание Запада подчинить Россию и заставить ее отказаться от самостоятельных действий. В качестве повода для таких действий называлось стремление усиления роли страны на мировой арене.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что термин «импортозамещение» немного унизительный для России, и его можно заменить на «технологический суверенитет».