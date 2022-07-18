Певица Ханна едва не погибла на трассе

Певица Ханна попала в ДТП после концерта в Липецке. Сегодня на трассе М-4 «Дон» разбился автомобиль Анны Ивановой, более известной как певица Ханна. 31-летняя поп-звезда возвращалась в Москву из Липецка, где дала концерт. Аварию в 4 утра спровоцировал водитель КамАЗа.«Водитель фуры уснул и выехал на нашу полосу на скорости, — рассказала певица. — Мы на скорости въехали в отбойник и проехали так пару метров. Водитель фуры, конечно же, сразу проснулся и помчался дальше со скоростью света. А мы остались на трассе». Исполнительница хита «Музыка звучит» заверила, что не пострадала. Однако ее иномарка теперь требует серьезного ремонта. Певице пришлось добираться домой на другом автомобиле.