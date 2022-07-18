Пластический хирург рассказала, какую операцию перенесла Алла Пугачева
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Пластический хирург рассказала, какую операцию перенесла Алла Пугачева

Пластический хирург рассказала, какую операцию перенесла Алла Пугачева
Певице Алле Пугачевой ушили желудок, уверена хирург. Имя Аллы Пугачевой сейчас у всех на слуху. И дело даже не в том, что полгода назад Алла Борисовна с детьми Лизой и Гарри и пятым мужем Максимом Галкиным покинула Россию. Все последние фотографии, ставшие достоянием общественности, по-настоящему шокируют публику. Сплетники не устают шептаться о том, что Примадонна то ли тяжело больна, то ли перенесла пластическую операцию. На днях стала известна истинная причина переезда артистки в Израиль.Пластический хирург Марият Мухина уверена, что Алле Пугачевой была нужна помощь пластического хирурга. По словам специалиста, певице ушили желудок. «Она сделала бариатрическую операцию. В то время эти операции очень хорошо делали в Израиле... Там наверняка остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции. Это серьезная операция, которая носит пожизненный характер, пациенту постоянно нужно делать осмотры», - цитирует доктора Readovka.
Кроме того, стало известно о судьбоносном решении Пугачевой. Давний друг звезды - композитор Александр Зацепин не сомневается, что исполнительница шлягера «Айсберг» вернется в Россию. «Да, многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но, думаю, что она вернется», - заявил музыкант. Пока же Примадонна переселилась в Юрмалу. Она наслаждается морем и солнцем, храня молчание. При этом каждый ее выход в свет явно дает понять - помощь докторов ей все еще действительно нужна. Пугачева сильно похудела и постарела. Ее лицо покрыто морщинами. «У Аллы Борисовны страдает эластичность кожи, практически нет гормональной поддержки из-за снижения эстрогена. Чтобы не прибегать к частым подтяжкам кожи, Примадонна использовала дермальные филеры разного происхождения в большом количестве. Сейчас они начали рассасываться и происходит это не всегда равномерно. Алле Борисовне нужно эти неровности кожи точечно заполнять», - поясняют эксперты.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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