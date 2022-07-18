Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл причину
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Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл причину

Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл причину

Певиц Ирина Аллегрова известна зрителям своими яркими сценическими образами и эпатажными выходками. Благодаря одной из ее песен, артистка получила народное звание «императрицы российской эстрады». Поклонникам Аллегровой хорошо известно, что на сцене она носит парики, но о причинах этого было известно лишь немногим.


Недавно близкий друг артистки Александр Богданович поделился архивным снимком, на котором он запечатлен с Аллегровой и другими звездами эстрады. На фото узнать Ирину без ее сценического образа довольно сложно. Александр рассказал, почему Аллегрову и сейчас очень любит публика.

«Для всех своих поклонников продолжает быть примой и императрицей. Помогают ей в этом ее отличные данные — потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», — рассказал Богданович.


Также приятель артистки поделился секретом, почему Аллегрова на сцене носит парики. А делает это она постоянно с 1991 года. Оказалось, что в одном из салонов красоты Ирине перед выступлением испортили прическу. Чтобы не срывать концерт, она решила надеть парик.

С того настоящие волосы артистки уже давно пришли в порядок, но образ с париком настолько понравился публике, что Аллегрова продолжает использовать его в своих выступлениях. Поклонники уже и не представляют, что Ирина Александровна может выглядеть по-другому. Нередко ее даже не узнают без парика.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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