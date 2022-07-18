Покупка Netflix может быть интересна Microsoft, считает аналитик

Вадим Карасев





На днях стало известно, что компания Microsoft поможет Netflix интегрировать рекламу в стриминговые проекты, чтобы предложить пользователям видеосервиса более дешевый тарифный план. Об этом компании объявили официально, заявив о своем сотрудничестве. Вся реклама на Netflix будет проходить через Microsoft, и аналитики считают, что это может быть только первым шагом долгосрочных партнерских отношений или даже слияния.

Аналитик компании Needham Лаура Мартин сообщила, что считает данный шаг — первым намеком на будущее слияние. По ее словам, Microsoft может приобрести Netflix после завершения сделки по покупке Activision Blizzard (напомним, ее планируют закрыть к лету 2023 года). Как утверждает Лаура, ближайшее время компании будут оценивать плодотворность слияния, а сама идея приобретения Netflix со стороны Microsoft может быть интересна обеим компаниям. Для Netflix — это хорошая возможность получить необходимое финансирование проектов под крылом Microsoft, а для Microsoft покупка Netflix может быть интересна с точки зрения доступа к пользователям, которые готовы платить за стриминг, предлагая им не только стриминг фильмов и сериалов, но и игр через Xbox Cloud Gaming, интегрируя его в Netflix.

Напомним, что сейчас Netflix тоже старается развиваться в направлении игр, но недавно Фил Спенсер говорил, что у Xbox заметно преимущество в этом направлении перед стриминговым сервисом.