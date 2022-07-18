Полиция отпустила Овсянникову

Вадим Карасев

На Марину Овсянникову составили протокол и отпустили на свободу

Марину Овсянникову отпустили на свободу. Об этом радио «Говорит Москва» сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

Он объяснил, что в полиции на бывшую сотрудницу Первого канала составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ за выступление около Басманного суда во время ареста Ильи Яшина.

О задержании Овсянниковой сообщалось ранее 17 июля. Женщину задержали у нее дома.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить спецоперацию России на Украине. 25 марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении журналистки. Экс-сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.