Полиция отпустила Овсянникову
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Полиция отпустила Овсянникову

Полиция отпустила ОвсянниковуНа Марину Овсянникову составили протокол и отпустили на свободу

Марину Овсянникову отпустили на свободу. Об этом радио «Говорит Москва» сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

Он объяснил, что в полиции на бывшую сотрудницу Первого канала составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ за выступление около Басманного суда во время ареста Ильи Яшина.

О задержании Овсянниковой сообщалось ранее 17 июля. Женщину задержали у нее дома.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить спецоперацию России на Украине. 25 марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении журналистки. Экс-сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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