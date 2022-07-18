Политолог предрек «зиму недовольства» в Европе
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Политолог предрек «зиму недовольства» в Европе

Политолог предрек «зиму недовольства» в ЕвропеПолитолог Аалтола заявил о «масштабной войне на истощение» между Россией и ЕС

Страны Европы должны подготовить ресурсы для «зимы недовольства». Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола (Mika Aaltola) в Twitter.

По его словам, цены на бензоколонках являются «лишь прелюдией к дефициту энергоносителей и росту цен».

Политолог также выразил мнение, что спецоперация России на Украине представляет собой «масштабную войну на истощение» между Россией и Евросоюзом (ЕС). «Стратегическое оружие [президента России Владимира] Путина — энергетическая зависимость Европы от России — перетягивает на себя внимание с конфликта [на Украине] на противоречия между внутренней политикой стран и ЕС», — заявил Аалтола.

Эксперт отметил, что многие страны сталкиваются с все более сложными политическими вызовами. В свою очередь, это сказывается на их решениях в отношении России. В то же время Аалтола убежден, что сложившаяся ситуация также бьет по способности России «финансировать свою политику расширения за счет западных покупателей энергоресурсов». «"Зима неудовлетворенности" станет изнурительной и для самой России», — предрек он.

Ранее журнал Forbes предупредил, что Германию ждут суровые последствия в случае, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. Издание отмечает, что основной удар придется на промышленный сектор из-за нормирования потребления электричества. Это повлечет за собой сокращения рабочих мест и ограничения производства.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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