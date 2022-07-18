PowerWash Simulator на Xbox вылетает, разработчики рассказали, как это избежать

Вадим Карасев





На прошлой неделе в подписку Game Pass добавили игру PowerWash Simulator на приставках Xbox и на PC. На консолях проект стал доступен в подписке сразу после релиза, и игроки столкнулись с неожиданным багом.

Пользователи Xbox One и Xbox Series X | S обратили внимание, что игра PowerWash Simulator может неожиданно вылетать, когда действия в ней разворачиваются на улице. Со временем, игроки поняли в чем дело — если смотреть на солнце, то создаются блики, и игра практически мгновенно вылетает.

Разработчики PowerWash Simulator уже признали наличие проблемы и объявили, что ищут решение для нее. В своем сообщении создатели проекта отметили, что количество вылетов может быть уменьшено, если просто не смотреть на солнце.

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