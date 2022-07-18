Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив зеркального отражения
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Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив зеркального отражения

Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив зеркального отражения

Зеркала люди используют с давних времен как в бытовых целях, так и в магии. С этим предметом обихода связан целый пласт предубеждений, особенно это касается вопроса расположения зеркала напротив кровати в спальне. С чем связан этот запрет и к чему может привести несоблюдение этой приметы.

Почему нельзя спать напротив зеркала


Зеркала издавна в народных верованиях наделялись магическими способностями. Поэтому неудивительно, что их часто использовали для проведения ритуальных обрядов и гаданий. Они считались порталом в потусторонний мир, который может привести в обиталище мертвых, что и вызвало появление этого запрета.

Причин, которые объясняют это, несколько:

  • наши предки верили, что во сне душа может покидать астральное тело человека. Отражаясь в зеркале, она легко пройдет через этот портал, но не всегда сможет вернуться назад;
  • зеркало считалось энергетической воронкой. Если поставить его у кровати, то во время сна через него может уходить энергия, что в дальнейшем сказывалось на человеке — он чувствовал усталость и упадок сил.

Психологи объясняют запрет на установку зеркал в спальне более практическими причинами. В зеркале ночью могут отражаться тени, свет Луны или фонарей на улице. Это может вызвать испуг, особенно когда человек не до конца проснулся. По этой же причине не ставили зеркала в детской комнате.

Верования разных народов о зеркалах возле кровати


В поверьях разных народов мира можно встретить запрет на установки зеркал в спальне или возле кровати. Еще в Средние века европейские толкователи снов считали, что злые силы были закрыты в зеркале и ночью они могли покинуть это убежище. Сонный человек мог быть для них легкой добычей.

Похожие верования были и у народов Севера. Шаманы утверждали, что из зазеркалья на спящего человека смотрят глаза духов. Из-за этого он плохо спит, а в доме происходят ссоры и конфликты.

В Древнем Китае существовало суеверие: «Вы никогда не должны спать лицом к зеркалу, иначе ваша душа войдет в него и будет жить в нем». Именно оно и легло в правило феншуй, запрещающее устанавливать этот предмет в спальне.

Практики освоения пространства считают, что в зеркале отражается не только сам человек, но и все предметы в комнате. Многие из них имеют острые углы, а это негативно отражается на качестве сна. Кроме того, для спящего человека отражение в зеркале может грозить проблемами со здоровьем.

Приметы, связанные с зеркалами, и советы, которые помогут их обойти


Наши предки не всегда могли объяснить природу зеркального отражения. Они считали его чем-то мистическим. Именно это и привело к формированию примет, которые связывали с зеркалами:

  • если разбить зеркало, то это привлечет недуги или даже смерть в дом;
  • разбитое зеркало — к расставанию для влюбленных;
  • нельзя держать в доме зеркала с трещинами — через них уходит положительная энергия, жители столкнутся с проблемами, ссорами и бедностью.

Если вы верите в приметы, то можно использовать несколько советов для решения этого вопроса:

  • В спальне лучше устанавливать скрытые зеркала в гардеробе и шкафу.
  • Зеркало можно направить в противоположную сторону от кровати или вечером накрыть его тканью.

Как относиться к данным запретам, каждый решает сам. Но с точки зрения безопасности и эстетики, все поврежденные зеркала лучше выбросить, заменив их новыми.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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