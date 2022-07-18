Проект Empiric Network на базе StarkNet привлек $7 млн
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Проект Empiric Network на базе StarkNet привлек $7 млн

Проект Empiric Network на базе StarkNet привлек $7 млн


Сеть децентрализованных оракулов Empiric Network на основе решения масштабирования второго уровня StarkNet привлекла $7 млн в ходе посевного раунда финансирования.



Его возглавила Variant, участниками стали партнеры по обработке данных Alameda, CMT Digital, Flow Traders, FTX и Gemini, стоящая за StarkNet команда StarkWare, ряд других компаний и бизнес-ангелов.


В Empiric отметили, что блокчейн-оракулы необходимы для обеспечения смарт-контрактов внешними данными. Традиционные оракулы централизованы и используют автономную инфраструктуру, которая выдает конечный результат без возможности проверить. В результате возможны ошибки, как в случае Pyth в сентябре 2021 года, когда оракул платформы на базе Solana показал аномальное падение цены биткоина до $5402 — примерно на 90%.


"Чтобы блокчейны оправдали надежды, необходимо создать надежные оракулы, которые будут децентрализованы и прозрачны и, как следствие, безопасны, подобно смарт-контрактам. Для этого нам нужно перемещать оракулы в цепочке, что до недавнего времени обходилось слишком дорого", — говорится в заявлении.


Поместить оракулы полностью на блокчейн позволило использование StarkNet на базе технологии ZK-Rollup, которая "на 3-4 порядка" удешевила транзакции и дала возможность осуществлять вычисления в сети, подчеркнули в Empiric.


Проект получает данные от крупных игроков индустрии, большая часть которых стала участниками раунда финансирования. По словами команды, каждый может проверить показатели в любой точке. Предполагается, что продукт Empiric позволит расширить каналы информации за пределы ценовых потоков, включив, например, показатели риска, волатильности и доходности.


Партнеры Empiric Network. Данные: Medium. 

Полученные средства в Empiric направят в основном на наем новых сотрудников, сообщил CoinDesk соучредитель стартапа Карл Оскар Шульц.


Напомним, в мае StarkWare привлек $100 млн при оценке в $8 млрд. Проект также разработал еще одно L2-решение — StarkEx.

# Экономика венчурные инвестиции, оракулы, новости
По материалам: ForkLog

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