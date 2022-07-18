Путин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике
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Путин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике

Путин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских школьников с победой и заявил о блестящей подготовке сборной России на 63-й Международной математической олимпиаде, сообщает РИА Новости.

Российские школьники завоевали три золота и три серебра на 63-й Международной математической олимпиаде в Осло.


"От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой", — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что завоеванные командой медали являются наградой за талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность.

По словам президента, участники подтвердили высокое качество российского математического образования.

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По материалам: uposters.ru

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