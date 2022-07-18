Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню

Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню

Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровнюПутин сообщил, что смертность в России снизилась к допандемийному уровню

В России смертность снизилась до уровня, на котором она была до пандемии коронавируса. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

« По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года», — сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что в стране средняя продолжительность жизни по итогам второго квартала превысила 73 года. Путин считает, что к 2030 году этот показатель должен составить 78 лет.

В связи с этим президент обратил внимание, что необходимо принять и реализовать программы по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С у россиян.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на минувшей неделе
Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на
Европа нашла нового торгового союзника
Европа нашла нового торгового союзника
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса
В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса
Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем
Александра Ширвиндта госпитализировали из-за проблем с сердцем
Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив зеркального отражения
Приметы и поверья связанные с зеркалами: почему нельзя спать напротив
В Великобритании нашли клад римских монет, закопанных до покорения острова римлянами
В Великобритании нашли клад римских монет, закопанных до покорения
Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню
Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню
Александр Ширвиндт оказался в больнице
Александр Ширвиндт оказался в больнице
Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей
Жители Усть-Илимска заметили медведя, гуляющего около гаражей
"Старые добрые 90-е": В Екатеринбурге бизнес-центр попыталась захватить местная ОПГ
"Старые добрые 90-е": В Екатеринбурге бизнес-центр
Семья Александра Коваля - кто они?
Семья Александра Коваля - кто они?

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко:
Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022 год
Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022

Еще по теме

Смертность россиян снизилась во всех возрастных группах
Путин сообщил о снижении смертности россиян
Продолжительность жизни россиян впервые превысила 72,5 года
Росстат сообщил о росте продолжительности жизни россиян