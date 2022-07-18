Разработчики Chivalry 2 анонсировали появление кроссплатформенного мультиплеера

Вадим Карасев





Продажи игры Chivalry 2 недавно превысили 2 миллиона копий, и разработчики намерены продолжать поддержку проекта. Они опубликовали новые дневники разработчиков, где рассказывают о планах по развитию и поддержке Chivalry 2.

Одно из ожидаемых нововведений, которое давно просили игроки в Chivalry 2 — кроссплатформенный мультиплеер. На данный момент нет точной информации о том, когда он появится, но разработчики анонсировали, что ведут над ним работу. Обещано, что игроки с Xbox, Playstation и PC смогут играть вместе в Chivalry 2.

Кроме того, рассказали разработчики и про новый контент для игры. В ближайшее время станет доступна новая карта — «Ипподром», нацеленная на конные сражения. Вместе с тем, появится новый зимний биом со снегом и льдом, плюс некоторое новое оружие, часть которого перекочует из первой части Chivalry.

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