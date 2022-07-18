Ревень алтайский и послушник озерный предложили исключить из Красной книги

В распоряжении «Парламентской газеты» оказался проект нового перечня исчезающих растений, который подготовили ученые и эксперты

Сейчас в Красной книге растений России — 676 видов, в проекте нового перечня их уже 733. При этом почти сто видов из Красной книги планируют вычеркнуть. «Парламентская газета» ознакомилась со списками того, что попадет под охрану и останется без нее. Документы есть в распоряжении редакции.

Раз в десять лет

«По положению, Красная книга должна переиздаваться раз в десять лет, соответственно, и перечень должен обновляться, — сказал директор института Дмитрий Гельтман. — Так что, можно сказать, мы уже запаздываем».

Это признают и в Минприроды, где 15 июля заявили, что «ученые ведут работу в беспрерывном режиме: собирают материалы, анализируют состояние редких, находящихся под угрозой исчезновения растений, определяют первоочередность планируемых природоохранных мер».

Список изменений довольно обширен, он поступил от специалистов, в том числе из регионов, подтвердил Дмитрий Гельтман. При этом он отметил, что перечень не окончательный и может измениться.

«Основные изменения в перечне происходят из-за расширения наших знаний. Мы, к сожалению, далеко не полностью знаем наши растения и грибы. Когда появляется новая информация, изменяются и представления о необходимости охраны вида», — сказал директор Ботанического института.

Костенец регионального значения

«Парламентская газета» ознакомилась с перечнями растений, которые хотят включить и исключить из Красной книги.

Так, например, в новой редакции может не оказаться полыни солянковидной. Как следует из пояснения экспертов, угроз для вида в последние годы нет. А в Дагестане таких растений вообще более 10 миллионов экземпляров, что вполне достаточно.

Также из Красной книги предложили исключить соссюрею уральскую. Как объяснили ученые, это сложноцветное является гибридом, то есть результатом скрещивания нескольких сортов. А гибриды в России не охраняются.





Прежних почестей может лишиться ревень алтайский. Все потому, что ревеня много, а спроса на него практически нет. «В промышленных масштабах он не заготавливается и в народной медицине широкого применения не находит», — отметили ученые в пояснении.

Аналогичная участь может ждать и костенец черный, который растет на территории русского Кавказа, и костенец алтайский, который, как ясно из названия, распространен на территории одноименной республики. Правда, и тот и другой папоротники все же рекомендуют включить в региональные красные книги.

Пион Млокосевича против флористов

«При этом российские популяции могут быть полностью уничтожены при начале разработки мраморизированных известняков в окрестностях поселка Новинка, так как карьер находится рядом с местом популяции», — отметили ученые.

Также в Красную книгу предложили включить зверобой жимолостелистный. В России он растет на юго-востоке Краснодарского края. «Но в последнее время вид имеет тенденцию к сокращению численности площади. Причина — интенсивное освоение предгорий Сочи», — указали эксперты.

Еще одно растение на грани исчезновения — пион Млокосевича. Он растет в Дагестане. А угрожают растению главным образом местные флористы, которые собирают его для букетов, отметили ученые. Похожая судьба и у прострела магаданского.

А вот пальчатокоренник иберийский, который уже сейчас очень редко встречается в Крыму и Дагестане, исчезает не только в России. «Имеются и зарубежные данные о том, что вид является глобально сокращающимся», — указали ботаники.

Уголовная и административная ответственность

Уже готовый перечень согласуют с Минсельхозом. После этого документ разместят на портале нормативных актов для общественного обсуждения. Наконец, перечень утвердят приказом Минприроды.

«Первая Красная книга в СССР вышла в августе 1978 года. Ее издание приурочили к открытию XIV ассамблеи Международного союза охраны природы, — напомнила сенатор. — А придумал красную книгу ученый из Великобритании Питер Скот».





Красные книги и списки есть во многих странах, но, как правило, это просто обобщенное мнение научного сообщества, что следует охранять, рассказал Дмитрий Гельтман. В России же и большинстве постсоветских стран такие книги имеют статус нормативного документа.

«Сбор растений из Красной книги и их повреждение не допускаются, а за нарушение таких правил существует административная ответственность, а также штрафы за ущерб», — напомнил эксперт.

Также сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева предложила ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений, а Зленко уточнила: «Минприроды такую инициативу поддерживает».

Кроме того, необходимо популяризировать саму Красную книгу, полагает она: «Такая книга не должна быть только для научных кругов. Она должна быть в библиотеках, школах, ее нужно изучать на уроках».