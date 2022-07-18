Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера

Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера

Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера

После смерти актера Александра Абдулова появилось множество интересных подробностей о его личной жизни. Также объявились два молодых человека, которые назвали себя внебрачными сыновьями – Сергей Шиподько и Александр Коваль. Они, якобы, не собирались претендовать на наследство актера, а просто хотели заявить о своем родстве.


Лишь сейчас в этом деле была поставлена точка. В эфире программы «Пусть говорят» были официально объявлены результаты ДНК-теста на родство Шиподько и Коваля с Александром Абдуловым.

Экспертиза установила, что никто из них не является ни прямым, ни даже отдаленным родственником актера.


В ходе разбирательства выяснилось, что Александр Коваль и вовсе воспитывался в полной семье, но отец молодого человека не смог дать сыну той славы, которой он желал. Поэтому Коваль решил воспользоваться своим внешним сходством с актером и заявить о себе в качестве наследника Абдулова.

Александр Коваль на съемки передачи не явился, отправив вместо себя свою возлюбленную. В эфире девушка заявила, что они будут оспаривать результаты экспертизы в суде. Второй «наследник» Абудулова принял результаты спокойно. Вероятно, претензий к экспертам он не имеет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение
В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение
Лунный день сегодня 18 июля 2022 года
Лунный день сегодня 18 июля 2022 года
Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря
Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на
Певица Ханна едва не погибла на трассе
Певица Ханна едва не погибла на трассе
Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд
Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд
Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным сыном
Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни
Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера
Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто
Полиция отпустила Овсянникову
Полиция отпустила Овсянникову
Сильные защитные молитвы на каждый день: как и когда их нужно читать
Сильные защитные молитвы на каждый день: как и когда их нужно читать
Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в центре Москвы
Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской культурой»
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской

Еще по теме

Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова
Любовница Александра Абдулова пошла на «Дом-2» после смерти актера
Прямой эфир - Андрей Малахов. Внебрачная дочь Александра Абдулова (20.03.2018)
На самом деле - Формула любви Александра Абдулова (01.02.2018)