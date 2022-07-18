Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера

После смерти актера Александра Абдулова появилось множество интересных подробностей о его личной жизни. Также объявились два молодых человека, которые назвали себя внебрачными сыновьями – Сергей Шиподько и Александр Коваль. Они, якобы, не собирались претендовать на наследство актера, а просто хотели заявить о своем родстве.





Лишь сейчас в этом деле была поставлена точка. В эфире программы «Пусть говорят» были официально объявлены результаты ДНК-теста на родство Шиподько и Коваля с Александром Абдуловым.

Экспертиза установила, что никто из них не является ни прямым, ни даже отдаленным родственником актера.





В ходе разбирательства выяснилось, что Александр Коваль и вовсе воспитывался в полной семье, но отец молодого человека не смог дать сыну той славы, которой он желал. Поэтому Коваль решил воспользоваться своим внешним сходством с актером и заявить о себе в качестве наследника Абдулова.

Александр Коваль на съемки передачи не явился, отправив вместо себя свою возлюбленную. В эфире девушка заявила, что они будут оспаривать результаты экспертизы в суде. Второй «наследник» Абудулова принял результаты спокойно. Вероятно, претензий к экспертам он не имеет.