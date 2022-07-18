Российские школьники победили на 52-й международной олимпиаде по физике
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Российские школьники победили на 52-й международной олимпиаде по физике

Российские школьники победили на 52-й международной олимпиаде по физике

Все российские участники второй год подряд становятся победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022, сообщает РИА Новости.

Ребята завоевали пять золотых медалей.


"С радостью поздравляю школьников, их наставников с этой блистательной победой. Яркий результат станет примером для многих ребят, которые еще не определились с тем, что им интересно. Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих отечественных работодателей, чтобы они уже в старшей школе обратили внимание на талантливых ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в этой работе", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.

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По материалам: uposters.ru

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