Российские школьники победили на 52-й международной олимпиаде по физике

Вадим Карасев

Все российские участники второй год подряд становятся победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022, сообщает РИА Новости.

Ребята завоевали пять золотых медалей.

"С радостью поздравляю школьников, их наставников с этой блистательной победой. Яркий результат станет примером для многих ребят, которые еще не определились с тем, что им интересно. Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих отечественных работодателей, чтобы они уже в старшей школе обратили внимание на талантливых ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в этой работе", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.