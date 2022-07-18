Семья Александра Коваля - кто они?

Александр Абдулов скончался 14 лет назад на 55-м году жизни. Официально у актера есть единственная родная дочка – 15-летняя Евгения, которую родила от него вторая супруга Юлия Мешина. Но периодически появляются и другие наследники, уверяющие, что являются "внебрачными детьми" Александра. Правда, ни один такой факт экспертизой ДНК не подтвердился.

Совсем недавно закончилась давняя эпопея с «сыновьями» Александра. Сразу 2 молодых человека, рожденные разными матерями, уверяли, что Абдулов – их биологический отец. Это Сергей Шиподько, известный в музыкальных кругах Санкт-Петербурга, и начинающий блогер Александр Коваль.

Чтобы точно выяснить родство мужчин с Абдуловым, нужно было провести генетический тест с единственной наследницей артиста – Женей. Но ни сама девушка, ни ее мама, на контакт не пошли и с предполагаемыми родственниками общаться не стали. Они вообще держатся от всей этой истории очень отстраненно, не вмешиваясь ни в какие истории, которые ходят вокруг имени их любимого человека.





К слову, в конечном итоге ДНК-экспертиза подтвердила, что ни Сергей, ни Александр не имеют к Абдулову никакого отношения. А позже выяснилось, что Коваль и вовсе воспитывался в полной семье, у него даже есть младший брат. Такое предательство молодого человека очень расстроил его настоящих родителей.

«За сколько можно продать родного отца ради пиара какого-то?» — возмущался в студии «Пусть говорят» друг семьи.

Понятно, что родители позориться на федеральный канал не приехали.

Напомним, что Саша в январе этого года ошарашил публику, заявив, что является сыном Абдулова. Он заявил, что его мать, работающая швеей, познакомилась со знаменитым актером на киностудии в Крыму, где тот снимался в очередной картине. Скоротечный, но бурный роман закончился беременностью, но женщина любовнику об этом не сообщила, родив мальчика, что говорится, «для себя». Ситуация усугублялась тем, что влюбленные жили в разных странах – мать Александра вернулась в родной Казахстан.





Оказалось, что таким образом Коваль, пытающийся собрать аудиторию в социальной сети, попросту хотел прославиться. А подобную историю придумала его девушка, Алена Обиденко. Именно она появилась в студии «Пусть говорят», где оглашали анализ ДНК-теста. Сам Коваль то ли постеснялся, то ли побоялся позора.

Настоящим отцом Саши оказался Виктор Коваль, слесарь из Казахстана. Он не смог «обеспечить» сыну популярность, о которой тот мечтал, и поэтому Александр пошел иным путем. Пара влюбленных руководствовалась тем, что Саша несколько похож на знаменитого актера, которого и пытался выдать за отца. К слову, именно внешнее сходство насторожило поклонников Абдулова, а некоторых из них заставило поверить в родство мужчин.





По мнению друга актера Александра Мягченкова, единственное, что сейчас спасет Коваля – публичное признание во вранье. Он должен попросить прощения у родителей, у аудитории, и рассказать всем правду.