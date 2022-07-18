Семья Александра Коваля - кто они?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Семья Александра Коваля - кто они?

Семья Александра Коваля - кто они?

Александр Абдулов скончался 14 лет назад на 55-м году жизни. Официально у актера есть единственная родная дочка – 15-летняя Евгения, которую родила от него вторая супруга Юлия Мешина. Но периодически появляются и другие наследники, уверяющие, что являются "внебрачными детьми" Александра. Правда, ни один такой факт экспертизой ДНК не подтвердился.

Совсем недавно закончилась давняя эпопея с «сыновьями» Александра. Сразу 2 молодых человека, рожденные разными матерями, уверяли, что Абдулов – их биологический отец. Это Сергей Шиподько, известный в музыкальных кругах Санкт-Петербурга, и начинающий блогер Александр Коваль.

Чтобы точно выяснить родство мужчин с Абдуловым, нужно было провести генетический тест с единственной наследницей артиста – Женей. Но ни сама девушка, ни ее мама, на контакт не пошли и с предполагаемыми родственниками общаться не стали. Они вообще держатся от всей этой истории очень отстраненно, не вмешиваясь ни в какие истории, которые ходят вокруг имени их любимого человека.


К слову, в конечном итоге ДНК-экспертиза подтвердила, что ни Сергей, ни Александр не имеют к Абдулову никакого отношения. А позже выяснилось, что Коваль и вовсе воспитывался в полной семье, у него даже есть младший брат. Такое предательство молодого человека очень расстроил его настоящих родителей.

«За сколько можно продать родного отца ради пиара какого-то?» — возмущался в студии «Пусть говорят» друг семьи.

Понятно, что родители позориться на федеральный канал не приехали.

Напомним, что Саша в январе этого года ошарашил публику, заявив, что является сыном Абдулова. Он заявил, что его мать, работающая швеей, познакомилась со знаменитым актером на киностудии в Крыму, где тот снимался в очередной картине. Скоротечный, но бурный роман закончился беременностью, но женщина любовнику об этом не сообщила, родив мальчика, что говорится, «для себя». Ситуация усугублялась тем, что влюбленные жили в разных странах – мать Александра вернулась в родной Казахстан.


Оказалось, что таким образом Коваль, пытающийся собрать аудиторию в социальной сети, попросту хотел прославиться. А подобную историю придумала его девушка, Алена Обиденко. Именно она появилась в студии «Пусть говорят», где оглашали анализ ДНК-теста. Сам Коваль то ли постеснялся, то ли побоялся позора.

Настоящим отцом Саши оказался Виктор Коваль, слесарь из Казахстана. Он не смог «обеспечить» сыну популярность, о которой тот мечтал, и поэтому Александр пошел иным путем. Пара влюбленных руководствовалась тем, что Саша несколько похож на знаменитого актера, которого и пытался выдать за отца. К слову, именно внешнее сходство насторожило поклонников Абдулова, а некоторых из них заставило поверить в родство мужчин.


По мнению друга актера Александра Мягченкова, единственное, что сейчас спасет Коваля – публичное признание во вранье. Он должен попросить прощения у родителей, у аудитории, и рассказать всем правду.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Семья Александра Коваля - кто они?
Семья Александра Коваля - кто они?
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце июля
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце июля
Мемы про алкоголь после прошедших выходных (15 фото)
Мемы про алкоголь после прошедших выходных (15 фото)
Проект Empiric Network на базе StarkNet привлек $7 млн
Проект Empiric Network на базе StarkNet привлек $7 млн
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
20 июля в Иркутске сработают сирены
20 июля в Иркутске сработают сирены
Власти Москвы инвестируют в застройку промзоны Тимирязевского района 7 млрд рублей
Власти Москвы инвестируют в застройку промзоны Тимирязевского района
Дженнифер Лопес сменила два платья на свадьбе с Беном Аффлеком: разбираем образы
Дженнифер Лопес сменила два платья на свадьбе с Беном Аффлеком:
Канье Уэст отказался от участия в фестивале Rolling Loud Miami 2022
Канье Уэст отказался от участия в фестивале Rolling Loud Miami 2022
В российском регионе годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа и выжил
В российском регионе годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа и
Назван победитель теледебатов кандидатов на пост премьера Британии
Назван победитель теледебатов кандидатов на пост премьера Британии
Песков объяснил иранцам смысл санкций против России
Песков объяснил иранцам смысл санкций против России

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную
Греф перечислил способы сдержать укрепление рубля
Греф перечислил способы сдержать укрепление рубля
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко: расследование
Сколько денег потратили на роды Мария Шарапова и Регина Тодоренко:

Еще по теме

Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера
Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова
Объявился внебрачный сын Сергея Захарова
Наследники Александра Пороховщикова установили на могиле актера монумент с чужим фото