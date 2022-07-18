Шольц отказался снимать санкции в случае мира на Украине «на условиях России»
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Шольц отказался снимать санкции в случае мира на Украине «на условиях России»

Шольц отказался снимать санкции в случае мира на Украине «на условиях России»Шольц: санкции не будут отменены, если конфликт на Украине завершится «на условиях России»

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против России не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России». Об этом он заявил в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В связи с этим политик призвал сограждан быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, несмотря на то, что многие из них уже страдают от высоких цен на бензин, продукты и счетов за электроэнергию. По словам Шольца, так немцы не только покажут солидарность с Украиной, но и проявят заботу о собственной безопасности. Канцлер ФРГ отметил, что НАТО больше не исключает нападения России на территорию Североатлантического альянса.

Шольц также подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что для многих стран Евросоюза (ЕС) стремительный отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности. Вместе с тем он призвал Европу проявить стратегическое терпение и подождать эффекта санкций.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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