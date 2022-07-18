Соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ объяснила суть инициативы
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Соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ объяснила суть инициативы

Соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ Лантратова назвала инициативу назревшей

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей давно был необходим. Такое мнение высказала соавтор законопроекта, депутат Госдумы Яна Лантратова. В беседе с «Лентой.ру» она также объяснила суть инициативы, внесенной на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

По мнению Яны Лантратовой, популяризация ЛГБТ-отношений и отрицание семейных ценностей не должно демонстрироваться публично.

«Речь идет об ограничениях именно на публичных площадках. Своим законопроектом мы лишь обозначаем некоторые границы общественной коммуникации. Не надо выносить из избы, как говорится. Хотелось бы, чтобы уровень культуры, который транслируется в том числе и с экранов кинотеатров, был гораздо выше», — сказала она.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пропаганда нетрадиционных ценностей «имеет не меньшую степень опасности для развития российского общества», чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

«Большинство россиян поддержали поправку в Конституцию, которую предложил президент, о признании брака союзом мужчины и женщины. Мы как раз к этому и призываем. Ничего нового. Этот законопроект идет в развитие этой поправки, для ее поддержки», — объяснила свою позицию Яна Лантратова.

В 2020 году по итогам всероссийского голосования в Конституцию была принята поправка, согласно которой браком в России признается «союз мужчины и женщины».

Ранее за запрет пропаганды нетрадиционных ценностей высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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