«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности

Младшая сестра известной телеведущей получила провокационный вопрос в рамках сессии «Вопрос-ответ». Неизвестный подписчик хотел узнать, когда Анна Бузова планирует беременность.

Накануне Анна Бузова организовала в своих соцсетях онлайн-сессию «Вопрос-ответ». Подписчики присылали младшей сестре известной телеведущей интересующие их личные вопросы и интересовались планами и будущим звезды.

Один из поклонников экс-участницы телепроекта «Дом-2», оставшийся неизвестным, спросил девушку: «Когда рожать собираешься?». На провокационный вопрос Анна Бузова ответила уклончиво и не называла точных дат: «Вообще, собираюсь, как и все, рожать на 9-ом месяце беременности», — сказала она.

Остается неизвестным, планирует ли в ближайшем будущем Бузова-младшая обзавестись потомством или поклонникам придется долго ждать хороших новостей от кумира. Девушка около 10 лет находится в счастливых отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако ранее она обмолвилась журналистам, что хотела бы иметь детей.

Анна — 34-летняя бизнесвумен и младшая сестра популярной телезвезды Ольги Бузовой. Обе девушки принимали участие в скандально известном проекте «Дом-2». В отличие от родственницы, карьера Анны в шоу не задалась. Всего через 28 дней девушка покинула периметр многолетней телестройки. Сейчас она вместе с сестрой занимается бизнесом — магазином бижутерии и женских аксессуаров. Предпринимательница выпустила собственную линию одежды, обуви и косметики.

Ранее стало известно, что Анна Бузова вместе со своим избранником рассматривает недвижимость в Турции. Подходящее жилье пока не найдено, однако поиски не прекращаются. Пара присматривается к прибрежному району Аланьи.