«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности

«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности

«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности

Младшая сестра известной телеведущей получила провокационный вопрос в рамках сессии «Вопрос-ответ». Неизвестный подписчик хотел узнать, когда Анна Бузова планирует беременность.


Накануне Анна Бузова организовала в своих соцсетях онлайн-сессию «Вопрос-ответ». Подписчики присылали младшей сестре известной телеведущей интересующие их личные вопросы и интересовались планами и будущим звезды.

Один из поклонников экс-участницы телепроекта «Дом-2», оставшийся неизвестным, спросил девушку: «Когда рожать собираешься?». На провокационный вопрос Анна Бузова ответила уклончиво и не называла точных дат: «Вообще, собираюсь, как и все, рожать на 9-ом месяце беременности», — сказала она.

Остается неизвестным, планирует ли в ближайшем будущем Бузова-младшая обзавестись потомством или поклонникам придется долго ждать хороших новостей от кумира. Девушка около 10 лет находится в счастливых отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако ранее она обмолвилась журналистам, что хотела бы иметь детей.

Анна — 34-летняя бизнесвумен и младшая сестра популярной телезвезды Ольги Бузовой. Обе девушки принимали участие в скандально известном проекте «Дом-2». В отличие от родственницы, карьера Анны в шоу не задалась. Всего через 28 дней девушка покинула периметр многолетней телестройки. Сейчас она вместе с сестрой занимается бизнесом — магазином бижутерии и женских аксессуаров. Предпринимательница выпустила собственную линию одежды, обуви и косметики.

Ранее стало известно, что Анна Бузова вместе со своим избранником рассматривает недвижимость в Турции. Подходящее жилье пока не найдено, однако поиски не прекращаются. Пара присматривается к прибрежному району Аланьи.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД
Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД
Топ-менеджеры a16z и Kraken поддержали избирательную кампанию Синтии Ламмис
Топ-менеджеры a16z и Kraken поддержали избирательную кампанию Синтии
«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о возможной беременности
«Собираюсь рожать на 9-м месяце»: Анна Бузова ответила на вопрос о
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 15.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 15.07.2022
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему Вячеславу Зайцеву
Никас Сафронов уверен, что светская жизнь идет на пользу еле ходящему
Разработчики Chivalry 2 анонсировали появление кроссплатформенного мультиплеера
Разработчики Chivalry 2 анонсировали появление кроссплатформенного
Девичник Бигриной прошёл в ресторане и спа в компании лучших подруг
Девичник Бигриной прошёл в ресторане и спа в компании лучших подруг
Волонтеры Победы провели Международную акцию "Код доступа: Сталинград"
Волонтеры Победы провели Международную акцию "Код доступа:
Марина Зудина рассказала о планах на внучку
Марина Зудина рассказала о планах на внучку
Виктория Боня прошлась по толстому Потапу
Виктория Боня прошлась по толстому Потапу
Адвокат экс-сотрудницы Первого канала подтвердил ее задержание
Адвокат экс-сотрудницы Первого канала подтвердил ее задержание
Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл причину
Почему Ирина Аллегрова носит парики: близкий друг артистки раскрыл

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда

Еще по теме

Анна Бузова открыла свой салон красоты
Сестра Ольги Бузовой назвала Тарасова бывшим родственником
Сестра Ольги Бузовой подтвердила развод знаменитости
«Цыганская кровь»: Ольга Бузова показала родинку на щеке и длинные волосы