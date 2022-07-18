"Старые добрые 90-е": В Екатеринбурге бизнес-центр попыталась захватить местная ОПГ

Вадим Карасев

Эпичный боевик приключился в одном екатеринбургском бизнес-центре с говорящим названием "Манхэттен". Местная ОПГ попыталась захватить себе новую "точку". Все по классике: монтировки, трубы, пистолеты и целая толпа спортивных молодчиков. Как пишет Readovka, взять "Манхэттен" попытались грабители из ОПГ "Визовские".Парни сломали двери и очень жестко избили охранников. После этого их следующей целью стали платные парковки, принадлежащие другим "товарищам по цеху". Издание пишет, что на улице Крауля бандиты открыли стрельбу. Очевидцы этой разборки сообщили о жутких криках и автоматных очередях. Но в итоге криминальные разборки закончились прозаично - арестом. Полицейские поймали 22 человека. Все они уже находятся в под стражей.Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. Оказалось, что ЧП в бизнес-центре носит тлеющий характер на протяжении долгого периода. Две управляющие компании пытаются любой ценой решить вопрос, кто будет обслуживать бизнес-центр. А сам налет имел демонстративный характер, дабы подавить волю к сопротивлению у охраны.Ну что ж, давайте поглядим бой за екатеринбургский "Манхэттен".