Стас Садальский рассказал, почему на самом деле уехал Андрей Малахов
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Стас Садальский рассказал, почему на самом деле уехал Андрей Малахов

Стас Садальский рассказал, почему на самом деле уехал Андрей Малахов

С весны 2022 года многие звезды и деятели культуры решили выехать за пределы страны. В число таких лиц вошли Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и многие другие звезды. Часть из покинувших Россию артистов сделали это по политическим мотивам. С недавнего времени в их число начали записывать и телеведущего Андрея Малахова.


Прокомментировать сложившуюся ситуацию решил Стас Садальский. Актер, а с недавнего времени и популярный блогер узнал о «бегстве» Малахова из различных телеграм-каналов. Не поверив этой информации, Садальский решил подтвердить ее у самого телеведущего. Оказалось, что Малахов просто отправился вместе со своей семьей в отпуск. Андрей даже назвал приблизительную дату своего возвращения.

«Две недели, в начале августа обратно», – цитирует Садальский слова Малахова в своем телеграм-канале.



Ранее супруга телеведущего уже опровергала слухи о том, что семья покинула Россию. Сам Андрей Малахов не рассказывал о том, где именно они отдыхают, но точно не в Балтийских странах.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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