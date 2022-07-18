Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков
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Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков

Так выглядит кооператив сюжетной кампании Halo Infinite на 3 игроков


В конце прошлой неделе студия 343 Industries запустила тестирование кооператива сюжетной кампании Halo Infinite. Принять участие в тестировании могут все игроки, которые являются инсайдерами Halo. При этом, в рамках тестирования можно полностью пройти сюжетную кампанию игры.

Кооператив Halo Infinite поддерживает до 4 игроков. Портал IGN опубликовал 16-минутное видео, в котором показывает, как выглядит совместное прохождение сюжета игроками.


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Напомним, что сыграть в тестовую версию Halo Infinite можно при наличии копии игры, в том числе по Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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