Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам Таро на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Согласно прогнозу старших арканов карт Таро, в середине июля каждый знак зодиака может получить подсказки Вселенной о том, как обойти возможные проблемы и привлечь в свою жизнь удачу. Для начала нужно всем постараться завершить начатые дела, тем самым открыв для себя новые перспективы и возможность заглянуть в будущее.

Овен





Карта «Умеренность» ознаменует начало недели, предлагая Овнам взять средний темп во всех делах и обрести душевную гармонию. Затем на первый план выйдет долгожданное освобождение от проблем, о чем свидетельствует карта «Суд». Завершится неделя, согласно выпавшей карте «Иерофант», правильной расстановкой приоритетов и необходимостью сосредоточиться на решении главных вопросов.

Телец





Очень динамичную неделю обещает Тельцам аркан «Колесо фортуны», многие события будут происходить спонтанно. Согласно карте «Башня», в середине недели нужно приготовиться к резким переменам, а аркан «Маг» предлагает не бояться этих перемен и научиться принимать нестандартные решения.

Близнецы





Позитивная и динамичная неделя выдастся у Близнецов. Карта «Иерофант» предлагает правильно расставить приоритеты и не поддаваться лени. В середине недели аркан «Колесница» позволит включить активность и совершить прорыв в чем-то важном. Завершение недели, согласно карте «Императрица», у Близнецов будет очень успешным, вы окажетесь на пути к счастливому будущему.

Рак





Начало недели, открытое картой «Смерть», призывает не зацикливаться на прошлом и начинать двигаться вперед. Аркан «Дьявол» проведет испытание на прочность. В конце недели Раки смогут уверенно смотреть в будущее и радоваться своим победам — это обещает позитивный аркан «Солнце».

Лев





Выпавшая в начале недели карта «Отшельник» настоятельно «рекомендует» Львам взять перерыв в делах и провести пару дней в уединении. К середине недели настроение немного улучшится и, как считает карта «Иерофант», Львам придется пойти на некоторые уступки в отношениях. Карта «Правосудие» принесет моральное освобождение от долговых обязательств.

Дева





Карта «Солнце» обещает Девам успешное начало недели. Перед вами будут открыты все пути и вы смело сможете начать новый интересный проект. Аркан «Дурак» заставит трезво смотреть на вещи и взвешивать каждое свое решение. В конце недели аркан «Башня» обещает, что вы увидите результаты своего труда.

Весы





Весам следует подготовиться к какой-то борьбе или испытаниям, предсказанным картой «Дьявол». Но уже в середине недели эти испытания закончатся, о чем говорит аркан «Солнце». Завершение недели ознаменуется какими-то любовными делами, заставившими делать непростой выбор, согласно аркану «Влюбленные».

Скорпион





Карта «Луна» откроет Скорпиону перспективы борьбы с предрассудками и предупредит о необходимости прислушиваться к своей интуиции, чтобы не зайти в тупик. В середине недели карта «Колесница» добавит динамики в жизнь, а карта «Маг» откроет большие перспективы к концу недели.

Стрелец





Аркан «Умеренность» призывает Стрельцов принимать взвешенные решения. А выпавшая в середине недели карта «Правосудие» даст возможность отстоять свою точку зрения и доказать правоту. Карта «Колесница» заставит уверенно идти вперед к достижению поставленных целей.

Козерог





Карта «Звезда», выпавшая на начало недели, будет освещать ваш творческий путь и вести к успеху. Не стоит пугаться карты «Смерть», выпавшей в середине недели. Она не несет ничего негативного, а подсказывает, что пришла пора отпустить прошлое. Карта «Влюбленные» предупреждает, что возникнет необходимость в принятии важного решения.

Водолей





Водолеям придется завершить начатое дело, даже если к нему не лежит душа — об этом предупреждает выпавшая карта «Суд». Карта «Смерть» сулит скорые перемены и новые события. Однако по карте «Умеренность» нужно сделать вывод, что не стоит торопиться и принимать поспешные решения.

Рыбы





В самом начале недели следует составить план и расставить приоритеты в делах — об этом предупреждает карта «Иерофант». Аркан «Верховная жрица» призывает Рыб следовать своей интуиции. А в конце недели, согласно карте «Повешанный», Рыбам придется подстраиваться под обстоятельства.