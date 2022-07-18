Three Arrows Capital задолжал $2,36 млрд OTC-платформе Genesis

Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) задолжал криптовалютной OTC-платформе Genesis $2,36 млрд. Об этом говорится в документах, поданных консалтинговой компанией Teneo.

В них указано, что Genesis пыталась вернуть часть займа, запустив арбитражное разбирательство против 3AC в июне. Тогда представители платформы заявили, что хедж-фонд нарушил «два кредитных соглашения, подписанных в январе 2019 и январе 2020 года».

Согласно документам, займы были частично обеспечены следующими активами:

Данные: документы, размещенные Teneo.

Согласно The Block, Genesis приостановила процесс в Американской арбитражной ассоциации после того, как стало известно о привлечении Teneo к рассмотрению дела о неплатежеспособности хедж-фонда.

В серии твитов от 6 июля глава Genesis Trading Майкл Моро признал, что в июне OTC-платформа ликвидировала позиции Three Arrows Capital.

Тогда же он добавил, что материнская компания Digital Currency Group (DCG) взяла на себя определенные обязательства Genesis, чтобы обеспечить наличие капитала для «управления и масштабирования» своего бизнеса в будущем.

Один из источников издания отметил, что из-за этого именно DCG несет потенциальные убытки, связанные с задолженностью 3AC.

Ранее называющий себя кредитором ликвидируемого хедж-фонда пользователь DrSoldmanGachs озвучил общую сумму неисполненных обязательств Three Arrows Capital — $2,8 млрд.

Среди кредиторов он назвал одного из основателей 3AC Су Чжу, DCG и других.

Напомним, ликвидаторы Three Arrows Capital пытаются провести расследование и сохранить сингапурские активы криптовалютного хедж-фонд, согласно СМИ.