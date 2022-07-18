Тодоровский посвятил сериал Евгении Брик
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Тодоровский посвятил сериал Евгении Брик

Тодоровский посвятил сериал Евгении Брик

Актриса Евгения Брик скончалась в феврале 2022 года в возрасте 40 лет. Для публики эта новость стала большой неожиданностью, но позже стало известно, что молодая женщина боролась с онкологией. К сожалению, болезнь победила.

У Евгении остались вдовец, режиссер Валерий Тодоровский, с которым она проживала в Лос-Анджелесе, и дочка Зоя. Семья тяжело пережила трагедию. Близкие люди до сих пор не отошла от такой серьезной потери.

Долгое время Валерий ни с кем не хотел разговаривать об умершей жене. Тодоровский, который во время болезни поддерживал супругу, находился рядом, искал лучших врачей и надеялся на чудо, опустил руки и замкнулся в себе. Но недавно стало известно, что режиссер снял новый сериал под названием «Надвое», который посвятил любимой Евгении Брик.



Как сообщается, Валерий вложил в новое творение все свои чувства, которые испытывает к ныне покойной возлюбленной. По сценарию, двое друзей (в исполнении Данилы Козловского и Александра Петрова) уезжают в командировку в Санкт-Петербург. И эта поездка кардинально меняет жизнь каждого молодого человека. Но главное, они оба находят вторых половинок.

«Я так или иначе проживал жизнь вашего персонажа либо Саши», - во время работы над картиной говорил Тодоровский Даниилу Козловскому.

Видимо, Валерий показал свое отношение к Евгении через призму отношений молодых пар в сериале.


Кинопоказ прошел в городе Иваново, но режиссер на него не приехал. Правда, он оставил видеопослание для зрителей, где коротко сообщил, что данная его киноработа посвящена Евгении. Скорее всего, Валерий до сих пор избегает публичных выступлений и боится вопросов, связанных с покойной супругой.

Как сообщили актеры, сниматься в фильме им понравилось, как и работать с гениальным Тодоровским. Так, Александр Петров отметил, что сценарий очень классный, причем не просто о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, а с примесью различных смыслов, философий. При этом никаких драк и конфликтов в картине зритель не увидит.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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