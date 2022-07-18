ТОП-5 распространенных мифов о базовом гардеробе, каким он должен быть, как правильно его составить

Мифы о базовом гардеробе всегда заставляли нервничать многих модниц. Чтобы выглядеть привлекательно и актуально, нужно знать, каким должен быть основной гардероб и как правильно его составлять.

Главные мифы о базовом гардеробе

Понятие основного гардероба окутано размытыми и достаточно спорными утверждениями, многие из которых давно устарели. В современном мире индустрия моды медленно идет по пути умеренного потребления. Одна качественная и прочная вещь стоит десяти однодневных. А основной модной целью является не огромное разнообразие, а маленький, но действенный основной гардероб. Поэтому предлагаем вам рассмотреть популярные мифы, касающиеся основного гардероба.

Миф 1. Стандартный список одежды, которая должна быть у каждого

Странный мифический перечень вещей, которые должны быть у каждого, является любимой темой модников. О нем рассказывают с волнением, в него верят, пишут большие статьи в модных журналах. Реальность же такая, что для каждого человека будет свой базовый гардероб, все зависит от привычек и предпочтений.





Ваше деловое черное платье может быть не совсем стандартным и классическим, и не только черным. Вы можете совсем не ходить в юбках, а вместо классических лодочек на шпильках отдать предпочтение белым удобным кроссовкам. Никто, кроме вас, не знает, каким должен быть ваш базовый гардероб. Поэтому и нет универсального списка для каждого.

Миф 2. Базовая одежда не может иметь принт

Стилевым нейтралом называют вещи, которые имеют скромный крой, без пышного декора и лишних элементов. Такие свойства дают вещам базовый статус, предоставляя эффект минимума вещей и максимума образов. Принт тут совершенно не отразится на сочетаемости.

Каким должен быть базовый гардероб

Миф 3. Базовый гардероб будет состоять из нейтральных цветов

Черные и белые вещи, конечно же, придутся к любому поводу, но они такие скучные, что не стоит заполнять ими весь шкаф. Чтобы вещи хорошо компоновались друг с другом, им не нужно быть однотонными и безликими.





Красочная палитра может быть очень разнообразной, и тон вовсе не убьет ваш стиль. С помощью общего подтона вещи будут отлично смотреться вместе. Это будет гарантией хороших сочетаний внутри каждого образа, и подарит вам хорошее настроение.

Миф 4. Аксессуары роли не играют

Стиль состоит в деталях. Любой наряд является только холстом, чистым листом, на котором вы, как талантливый художник, рисуете свою картину. А рисуете с помощью аксессуаров богатыми, крупными мазками. Эти небольшие пазлы придают образу характер, изюминку.

Часто аксессуары приобретаются по последнему принципу, когда на детальный выбор нет уже ни сил, ни времени, ни денег. Лучше со временем сделать свою собственную коллекцию, которая сможет даже самые нудные образы превратить в богатый и шикарный стиль.

Каким должен быть базовый стиль, как его составить

Миф 5. База всегда модна

Одним из самых известных мнений является то, что базовые вещи не подвластны времени, никогда не могут выйти из моды. Стоит отметить, что привычка покупать только основные вещи может существенно экономить средства, ведь гардероб в таком случае придется обновлять реже. Однако не стоит забывать о шопинге навсегда.





Даже в самом идеальном гардеробе время от времени нужно наводить порядок, убирая морально устаревшие вещи. Мода не стоит на одном месте, она постоянно ищет что-то новое и интересное. Потому через несколько лет любой тренд станет устаревшим, получив свежие акценты. А это значит, что старую вещь будет видно издалека, как бы вы не пытались ее освежить.

Бытует мнение, что базовый гардероб обходится слишком дорого. Безусловно, это должны быть качественные вещи, а не дешевый ширпотреб, даже если их будет немного. Однако необязательно покупать все и сразу, можно приобретать по мере своих возможностей.