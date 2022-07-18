Топ-менеджеры a16z и Kraken поддержали избирательную кампанию Синтии Ламмис
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Топ-менеджеры a16z и Kraken поддержали избирательную кампанию Синтии Ламмис

Топ-менеджеры a16z и Kraken поддержали избирательную кампанию Синтии Ламмис


Во II квартале 2022 года руководители криптовалютных компаний и венчурных фондов активно вносили пожертвования на предвыборную кампанию сенатора США от штата Вайоминг Синтии Ламмис. Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии.


Согласно отчету, за указанный период сенатор привлекла свыше $116 000. На конец июня 2022 года в ее предвыборной казне насчитывалось более $243 000. Средства пойдут на финансирование кампании 2026 года. 


Среди жертвователей Ламмис числятся представители Multicoin Capital, основатель Andreessen Horowitz Бен Хоровиц и партнер венчурного фонда Крис Диксон, сооснователь стартапа Aptos Мохаммад Шайх, главный юрисконсульт Kraken Марко Сантори, а также ряд других заинтересованных в развитии отрасли лиц.


Ламмис является соавтором законопроекта о регулировании криптовалютной индустрии, который представили в июне 2022 года. Документ вводит юридическую терминологию для цифровых активов и виртуальных валют, а также определяет полномочия ведомств по надзору.


В текущую версию правового акта не вошли положения об NFT. Ламмис объяснила это сложностью классификации невзаимозаменяемых токенов. 


Ранее сенатор назвала «хорошей идеей» для ФРС купить биткоин. По ее словам, Федрезерв мог бы направить на покупку цифрового золота часть своих валютных резервов.


Сама Ламмис впервые инвестировала в биткоин в 2013 году. В августе 2021 года она увеличила свои вложения в актив.


Напомним, в 2021 году криптовалютные компании потратили около $5 млн на лоббирование в Сенате США, согласно The Economist. 

# Экономика выборы, сша, новости
По материалам: ForkLog

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