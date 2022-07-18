У Юлии Ковальчук заметили выпирающие ребра на фото в купальнике

Певица Юлия Ковальчук так похудела, что расстроила поклонников. Осенью Юлия Ковальчук отметит юбилей – ей исполнится 40 лет. Но поверить в то, что певица разменяет пятый десяток, невозможно – она ухитрилась сохранить стройную фигуру 18-летней девушки. Обычно поклонники восхищаются певицей и засыпают ее комплиментами – ведь для того, чтобы находиться в такой идеальной форме, требуется масса усилий. Но в этот раз подписчики расстроились и даже напугались. Дело в том, что на свежем снимке в купальнике Юлия выглядит не просто стройной, а уже совсем исхудавшей. Неожиданно для себя звезда подверглась критике – мол, она слишком увлеклась диетой, и не мешало бы набрать несколько килограммов, потому что уже ребра торчат.«Одна сплошная плоскость», «Ребра торчат», «Килограммов пять в определенных местах прибавить не помешало бы», «Юля, слишком увлеклась диетой! Мужчины на кости не бросаются!» — прокомментировали подписчики. Впрочем, большинство фигурой Юлии Ковальчук все-таки восхищаются. Тем более, как всегда признавалась артистка, это не результат мучительных и жестких диет, а сбалансированное питание, активные занятия спортом и контроль за лишними калориями.А недавно она рассказала, что иногда все-таки устраивает себе режим жестких ограничений. Так, например, как-то она на целый месяц смогла отказаться от сахара, дрожжей, молока — и в результате ощутила легкость в теле и почувствовала себя просто идеально. И, кстати, это прекрасный способ избавиться от стресса.