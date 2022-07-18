В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса
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В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса

В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вирусаВОЗ сообщила о регистрации первых случаев смертельного вируса Марбурга в Гане

Вспышка вируса Марбурга — опасной смертельной болезни, против которой еще нет эффективного лечения или вакцины — была зарегистрирована в Гане. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западной Африке, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Симптомами болезни являются высокая температура, а также внутреннее и наружное кровотечение. Вирус может передаваться от инфицированных животных, включая летучих мышей, при непосредственном контакте с жидкостями организма инфицированных людей.

Службы здравоохранения выявили первые случаи в южном регионе Ганы — области Ашанти. Двоих заболевших изолировали, образцы их крови были отправлены в Институт Пастера в Сенегале.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что высокая несбиваемая температура, неприятные ощущения со стороны сердца и давление могут быть самыми опасными симптомами оспы обезьян, говорящими о переходе болезни в тяжелую или средне-тяжелую форму.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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