В Африке зарегистрирована вспышка смертельного вируса

Вадим Карасев

ВОЗ сообщила о регистрации первых случаев смертельного вируса Марбурга в Гане

Вспышка вируса Марбурга — опасной смертельной болезни, против которой еще нет эффективного лечения или вакцины — была зарегистрирована в Гане. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западной Африке, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Симптомами болезни являются высокая температура, а также внутреннее и наружное кровотечение. Вирус может передаваться от инфицированных животных, включая летучих мышей, при непосредственном контакте с жидкостями организма инфицированных людей.

Службы здравоохранения выявили первые случаи в южном регионе Ганы — области Ашанти. Двоих заболевших изолировали, образцы их крови были отправлены в Институт Пастера в Сенегале.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что высокая несбиваемая температура, неприятные ощущения со стороны сердца и давление могут быть самыми опасными симптомами оспы обезьян, говорящими о переходе болезни в тяжелую или средне-тяжелую форму.