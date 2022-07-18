В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
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В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя

В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя

На отдых в Артек приехали 50 детей из Мелитополя, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента образования и науки Запорожской области Елену Шапурову.

По словам Шапуровой, дети пробудут в Артеке до 5 августа. Следующая группа отправится в международный детский центр уже на девятую смену.


"Мы отправляем первую группу в Артек – это 50 детей из Мелитополя. Они пробудут в лагере до 5 августа. Следующая группа поедет уже на девятую смену, это дети из Бердянска и Энергодара", – рассказала она.

Будущий артековец Вадим впервые приехал в Крым.

"Первое, чего я жду – это много ощущений, встречи с новыми друзьями, ну и приятного времяпровождения. Знаю, что Артек – это очень крутой и интересный детский центр. В Крым приехал в первый раз, здесь очень красиво", – поделился мыслями молодой человек.

Всего этим летом в Артеке и Орленке отдохнет около тысячи детей из Донбасса.

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По материалам: uposters.ru

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