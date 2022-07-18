В "Артек" приехали 500 участников международного трека "Большой перемены"
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В "Артек" приехали 500 участников международного трека "Большой перемены"

В "Артек" приехали 500 участников международного трека "Большой перемены"

Восьмая смена в "Артеке" объединила 600 российских участников "Большой перемены" и 500 участников Международного трека.

В число зарубежных гостей вошли финалисты основного конкурса для иностранных граждан, владеющих русским языком, и победители конкурсного отбора на международный слет "Планета больших перемен", получившие в качестве награды смену в легендарном детском центре.


По итогам финала среди иностранных граждан 100 участников станут победителями и получат возможность бесплатно пройти обучение в лучших российских вузах. В числе участников смены 220 школьников из ЛНР и ДНР. Среди финалистов – также старшеклассники из Канады, Португалии, Казахстана, Египта и других государств.

Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для российских школьников 5-7 классов и ребят международного трека проходит с 17 по 20 июля на базе Международного детского центра "Артек".

Среди участников конкурса "Большая перемена" для иностранных граждан – Орелия Беллуан. Она родилась и живет в Египте, учится в русско-французской школе и говорит на нескольких языках. Она рассказала, что приезжает к родственникам мамы в Россию почти каждое лето.

"Я узнала о "Большой перемене" всего несколько месяцев назад, и сразу решила участвовать – ведь финал конкурса должен был проходить здесь, в "Артеке". Мне кажется, что все хотят побывать в "Артеке", даже ребята из других стран. Я нашла здесь много новых друзей", – рассказала девятиклассница.

Семнадцатилетний участник международного трека "Большой перемены" Даниэл Тирану из Лиссабона рассказал, что тоже уже несколько раз бывал в России. В одну из таких поездок он и узнал о конкурсе от своей российской знакомой. С рождения живущий в Португалии школьник, сейчас только изучает русский язык, поэтому общается с ребятами из своего отряда на русском и английском. По его словам, "Большая перемена" позволила стать ближе к Родине своей мамы.

"Я решил участвовать в "Большой перемене", потому что я люблю Россию. Я хотел лучше выучить русский язык. А еще это, "once in a life time" – такое случается раз в жизни", – сказал Тирану.

Школьник Лю Джаотун родился в небольшом городе в Китайской Народной Республике, а потом в детстве вместе с родителями переехал в Благовещенск.


"Я сам не знаю, как я выучил русский язык, для меня это было очень тяжело!", – поделился он.

В "Большой перемене" юноша выбрал вызов "Создавай будущее!", потому что интересуется наукой, любит познавать мир и мечтает открывать что-то новое. Школьник играет в баскетбол, а также любит готовить китайские традиционные блюда.

"В моем отряде ребята примерно из 10 стран. Все они очень общительные и дружелюбные, мне было очень легко начать с ними разговор, найти общие темы и подружиться", – добавил он.

Помимо конкурсных испытаний все иностранные участники финала в "Артеке" посещают мотивационные дискуссии, познавательные мастер-классы, которые для школьников проведут представители науки, образования, культуры, спорта, предпринимательства и волонтерства, а также активности от партнеров финала.

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По материалам: uposters.ru

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