В Британии раскрыли последствия конфликта Китая с Тайванем для западного мира

Вадим Карасев

Конфликт Китая с Тайванем приведет к экзистенциальному кризису западных компаний. Такой прогноз в своей статье дает британская газета The Daily Telegraph.

Вскоре после начала конфликта на Украине крупные западные компании заявили об уходе с российского рынка. Для большинства компаний это не стало большим ударом – Apple заявила, что потеряла всего 1% мировых продаж, а Shell из $300 млрд годовых продаж лишилась не более $5 млрд.

Однако эксперты считают, что в случае конфликта Китая с Тайванем возникнут проблемы совершенно другого уровня. Западные компании потратили многие годы и гигантские суммы для того, чтобы "оседлать дракона", и китайский рынок составляет существенную долю их дохода, не сравнимую с долей России.



Доля китайского рынка в доходах Apple в прошлом году составила 19% ($68 млрд). Каждая третья немецкая машина продается в КНР. Фармакологический гигант AstraZeneca ежегодно зарабатывает в Китае $6 млрд (16% от своих мировых продаж). В свою очередь и Тайвань играет ключевую роль в мировых цепях поставок – на острове производится около половины микрочипов в мире. Таким образом противостояние Тайваня и Пекина угрожает миру еще большими проблемами, чем конфликт России и Украины.

Продажи iPhone и других смартфонов в Китае 2020-2021 гг.

В комплексе Foxconn под Чжэнчжоу 300 тысяч человек собирают половину мировых iPhone, а на тайваньский Pegatron приходится еще четверть мировых поставок этих смартфонов. Кроме того, Apple, как и другие ИТ-гиганты, получает от китайских поставщиков большой перечень своих компонентов. Производители одежды закупают ткани в КНР – крупнейшем в мире производителе хлопка. У Nike 102 фабрики в Китае, на которых работают 123 тысяч человек.



Немецкие автопроизводители ежегодно выпускают миллионы автомобилей в сотрудничестве с местными китайскими фабриками. Volkswagen продает в КНР по одной машине каждые 10 секунд, на этот рынок у компании приходится половина их мирового дохода. В стране размещены 33 завода, на которых 100 тысяч сотрудников выпускают 5 миллионов машин ежегодно. Зависимость немецкого автопрома от Китая является ахиллесовой пятой Берлина и заметно сокращает пространство для дипломатического маневра ЕС в случае кризиса, считают эксперты.

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Конфликт Пекина и Тайваня угрожает и мировым поставкам микрочипов – островные компании TSMC и UMC являются крупнейшими их производителями в мире. Закрытие этих фабрик на время эпидемии ковида уже привело к тому, что производство автомобилей, умных холодильников, ТВ и игровых консолей остановилось по всему миру.

Бывший британский дипломат Чарльз Партон считает, что реакция мира на действия России на Украине – одна из причин, по которой пекинские аппаратчики не станут решать тайваньский вопрос военным путем. Взаимозависимость Китая и остального мира слишком высока, как и вероятные потери для всех сторон.

Партон также отмечает, что особенно сложная ситуация получится, если Китай предпримет в отношении Тайваня невоенные меры воздействия, которые сложно будет оценить как прямое нарушение "красных линий". Это позволит западному бизнесу давить на власти своих стран, чтобы решить, оправдывает ли принципиальная позиция истеблишмента потерю огромной доли рынка и доходов компаний.