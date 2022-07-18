В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение
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В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение

В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение

18 июля в части домов в Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях. Длительность ограничения — от двух до восьми часов, сообщается на странице Иркутской электросетевой компании в «ВКонтакте».

В Октябрьском округе электроснабжение отключат в домах на улицах Карла Либкнехта, Гагарина, Байкальской, Пискунова, 30-й Иркутской Дивизии, Депутатской, Зверева, Красноказачьей. В Свердловском округе – на 4-й Железнодорожной, Мамина-Сибиряка, Фадеева, в микрорайоне Первомайском.

В Ленинском округе электроснабжение ограничат на улицах Мира, Кирзаводская, Томсона, Малая Еланка, Лесная, Пролетарская, Угловая, в переулке Советский. В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.

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По материалам: irk

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