В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Вадим Карасев

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что в ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Главы МИД стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали седьмой пакет санкций против России, новые рестрикции не содержат дополнительных запретов на поставки российских энергоносителей. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает венгерский новостной портал Index.

Министр осудил введение новых рестрикций в социальных сетях, и призвал содействовать делу мира вместо усугубления энергетического кризиса в Европе. «Ситуация из-за военных действий [на Украине] становится все хуже, но Брюссель занят новым пакетом санкций вместо мирных переговоров. Очевидно, что это крайне болезненно для европейских граждан и национальных экономик», — заявил Сийярто.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против России не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России». В связи с этим политик призвал сограждан быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, несмотря на то, что многие из них уже страдают от высоких цен на бензин, продукты и счетов за электроэнергию.