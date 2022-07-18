В Госдуме ответили на решение Евросоюза по пятому траншу военной помощи Украине

Вадим Карасев

Депутат Чепа назвал пятый транш военной помощи Украине шагом к дальнейшей эскалации

Пятый транш военной помощи Украине со стороны Евросоюза на 500 миллионов евро — это шаг к дальнейшей эскалации. Так ответил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, передают «Известия».

По словам депутата, такой шаг оттягивает переговоры между российской и украинской сторонами, от которых они ушли в апреле и до сих пор не хотят возвращаться. Помимо этого, подобное решение Евросоюза только «затягивает долговую петлю на шее украинского народа», подчеркнул Чепа.

Ранее стало известно, что Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро.

12 июля генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Санино на заседании комитета Европарламента по иностранным делам сообщил, что Евросоюз рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на новые военные поставки оружия для ВСУ. 500 миллионов евро планировалось выделить из Фонда мира Европы.