В Иркутской области в июне цены на продовльственные товары снизились в среднем на 0,36%

В июне в Иркутской области цены на продовольственные товары снизились на 0,36%. Это произошло из-за сезонного снижения цен на плодоовощную группу товаров нового урожая, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Стоимость свежей белокочанной капусты стала ниже на 22,19%, на сахар — 3,59%, охлажденных и замороженных кур — на 2,12%. Гречка подешевела на 1,95%, молоко — на 0,83%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,55%. Цена на баранину (кроме бескостного мяса) уменьшилась на 0,48%, на соль — на 0,31%, масло подсолнечное подешевело на 0,22%, замороженная неразделанная рыба — на 0,09%.

Рост цен, имеющий сезонный характер, отмечался на картофель (на 13,31%) и морковь (на 4,89%). В июне незначительно подорожали рис, яйца куриные, говядина (кроме бескостного мяса), вермишель, пшеничная мука. По уровню продовольственной инфляции по итогам шести месяцев 2022 года в рейтинге 85 российский регионов Иркутская область заняла 21 место, в Сибирском федеральном округе – 1 место (минимальное значение).