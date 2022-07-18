В ООН назвали способ избежать мирового голода
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В ООН назвали способ избежать мирового голода

В ООН назвали способ избежать мирового голодаГенсек ООН Гутерриш: избежать голода в мире можно, вернув на рынки продукцию из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно, вернув на рынки продовольствие из России и с Украины, а также российские удобрения. Такое мнение он выразил в ходе видеообращения на мероприятии, посвященном продовольственной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году​​​. В следующем году ситуация может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры», — призвал Гутерриш.

По его словам, для этого необходимо реинтегрировать на мировые рынки продукты питания российского и украинского производства и удобрения из России, а также сохранять открытой международную торговлю.

Ранее доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев предупредил, что мировой голод может наступить уже в 2023 году. Он указал на то, что никто не сможет заменить Россию, поставляющую более 20 процентов зерна и более 13 процентов удобрений.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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