В Петербурге впервые устроили массовое караоке

Вадим Карасев

Впервые в России проекцию караоке вывели на Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Огромную проекцию караоке с популярными артистами самого масштабного open-air текущего лета VK Fest вывели на створки Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Так город подготовился к музыкальному событию, отмечается в пресс-релизе организаторов фестиваля, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На одну из створок моста вывели проекцию караоке, которая сразу привлекла внимание жителей и гостей Северной столицы. Отмечается, что подобного в России ранее не проводилось: никто не проецировал караоке с песнями популярных исполнителей прямо на мосту.

Горожане массово пели композиции хедлайнеров VK Fest — 2022, среди которых были «Сансара» рэпера Басты, «Районы-кварталы» рок-группы «Звери», «Любимка» NILETTO, «Краш» Клавы Коки и многие другие песни участников грядущего фестиваля.

Необычный ивент привлек и популярных блогеров, которые вместе со случайными прохожими пели любимые треки. «Самым ценным для нас был положительный фидбэк петербуржцев и гостей города, которые останавливались и хором подпевали строчки хедлайнеров VK Fest», — поделился директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

VK Fest пройдет с 23 по 24 июля сразу на трех площадках: в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи).