В телеграм-каналах обсуждают новоиспеченного супруга модели Victoria's Secret Фриды Аасен: "Он всегда был нацелен на выгодный брак, но подвела жадность"
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В телеграм-каналах обсуждают новоиспеченного супруга модели Victoria's Secret Фриды Аасен: "Он всегда был нацелен на выгодный брак, но подвела жадность"

В телеграм-каналах обсуждают новоиспеченного супруга модели Victoria's Secret Фриды Аасен: "Он всегда был нацелен на выгодный брак, но подвела жадность"

15 июля модель Victoria's Secret Фрида Аасен вышла замуж за владельца компании Royal Yacht Томми Чиабру.

Классика жанра — ослепительная красавица-супермодель выходит замуж за миллиардера. 27-летняя норвежская модель Фрида Аасен стала женой 36-летнего итальянского бизнесмена Томми Чиабру. Платье Elie Saab, аутентичная церковь в Портофино — все как мы любим. Среди гостей — российская модель Наташа Поли, наследница империи TopShop Хлоя Грин и многие другие представители индустрии моды и звезды,

— написала в своем телеграм-канале Надежда Стрелец.


Фрида Аасен и Томми Чиабра

Впрочем, оказалось, что дела обстоят несколько иначе.

Томми, увы, не миллиардер (хотя он старательно себя так позиционирует), а совладелец небольшой брокерской компании, занимающейся арендой лодок, и он всегда был нацелен на выгодный брак. Долго встречался с дочерью одного из богатейших людей Ливана. Тогда Томми подвела репутация social climber'а: отец девушки был против брака и тайно предложил пять миллионов долларов, чтобы Томми оставил ее. Банальная жадность подвела, жених запросил 10, а отец решил вопрос бесплатно, показав дочери переписку (#лайфхак). Но сейчас, я уверена, все по-настоящему, и в паре правит любовь!

— прокомментировала новость Екатерина Дарма.

А что, "Гугл" ввел санкции в отношении Надежды Игоревны Стрелец? Где ее знаменитый въедливый фактчекинг? Спасибо Кате Дарме за разоблачение.

От себя добавлю, что среди "представителей индустрии моды" был и Герман Ларкин, ставший монополистом на рынке свадебной фотографии в сегменте тяжелого люкса. Его лодочник Томми потянул,

— отметил бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.


В стороне от обсуждения не остался и телеграм-канал "Антиглянец":

Очень любопытный инсайд у Кати Дармы про жениха на самой гламурной свадьбе недели — в Портофино, невеста — прекрасная топ-модель Фрида Аасен. A ведь звоночки были — в виде позерского жилета при плохо посаженных брюках, а также галерее в аккаунте запрещенной соцсети с альбомами, озаглавленными буковками имени владельца.

Фрида и Томми встречались с 2019 года. В августе 2021 года Чиабра сделал норвежской модели предложение.

Аасен участвовала в показах Victoria's Secret в 2017 и 2018 годах, она также снималась для Dazed and Confused, Elle и Madame Figaro, выходила на подиум для Prada, Loewe, Louis Vuitton, Fendi, Blumarine и других модных брендов.


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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